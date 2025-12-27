Robert Lewandowski ha rilasciato un'intervista al giornalista polacco Bogdan Rymanowski sul suo canale YouTube. Il giornalista ha chiesto all'attaccante se è vero che il Barcellona gli chiese di smettere di segnare gol per non pagare un bonus al Bayern Monaco.

"Ci sono alcune cose di cui non voglio parlare. Rispetto il Barcellona e tutti coloro che ci lavorano. Ero consapevole della situazione del club. Molte cose dovevano essere risolte per il bene del club. In sintesi, si trattava di un bonus. In quel momento, il Barça stava guardando a ogni singolo euro. Non era una cosa da poco. Per me non ha cambiato nulla, non ho avuto problemi al riguardo, ma continuavo a chiedermi se dovessi segnare o meno."