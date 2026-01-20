"Nella top 11 ci metto Lautaro Martinez, arrivato già a 15 gol stagionali. Ragazzi, certe volte mi sorprendo quando sento dire 'Eh ma Lautaro con le grandi non segna, eh ma Lautaro ogni tanto si ferma'. L'anno scorso ogni tanto si è fermato perché arrivava da stagioni praticamente senza sosta avendo giocato anche durante l'estate.

Quest'anno… Lautaro è il capitano che tutti vorrebbero avere nella propria squadra: ci siamo messaggiati con Marchegiani durante Udinese-Inter, guardate come si muove senza palla. Poi mi piace tantissimo Thuram, fortissimo, segna tanto anche lui e il fatto che segnino tanto gli attaccanti nell'Inter sta facendo la differenza ma devo dire che la coppia Pio-Lautaro piace tantissimo e mi piace tantissimo Pio, la presenza in campo, quando protegge palla, è una punta fantastica, sarà molto utile anche alla Nazionale"