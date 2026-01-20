FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Caressa: “Lautaro è il capitano che tutti vorrebbero! Mi sorprendo quando sento…”

ultimora

Caressa: “Lautaro è il capitano che tutti vorrebbero! Mi sorprendo quando sento…”

Caressa: “Lautaro è il capitano che tutti vorrebbero! Mi sorprendo quando sento…” - immagine 1
"Devo dire che la coppia Pio-Lautaro piace tantissimo e mi piace tantissimo Pio", spiega poi Fabio Caressa
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così di Lautaro Martinez che il commentatore Sky ha inserito nella sua top 11 del weekend:

Caressa: “Lautaro è il capitano che tutti vorrebbero! Mi sorprendo quando sento…”- immagine 2
Getty Images

"Nella top 11 ci metto Lautaro Martinez, arrivato già a 15 gol stagionali. Ragazzi, certe volte mi sorprendo quando sento dire 'Eh ma Lautaro con le grandi non segna, eh ma Lautaro ogni tanto si ferma'. L'anno scorso ogni tanto si è fermato perché arrivava da stagioni praticamente senza sosta avendo giocato anche durante l'estate.

Caressa: “Lautaro è il capitano che tutti vorrebbero! Mi sorprendo quando sento…”- immagine 3
Getty Images

Quest'anno… Lautaro è il capitano che tutti vorrebbero avere nella propria squadra: ci siamo messaggiati con Marchegiani durante Udinese-Inter, guardate come si muove senza palla. Poi mi piace tantissimo Thuram, fortissimo, segna tanto anche lui e il fatto che segnino tanto gli attaccanti nell'Inter sta facendo la differenza ma devo dire che la coppia Pio-Lautaro piace tantissimo e mi piace tantissimo Pio, la presenza in campo, quando protegge palla, è una punta fantastica, sarà molto utile anche alla Nazionale"

Leggi anche
Condò: “Sull’Inter ho fatto mente locale su un aspetto che è incredibile. E’...
Caressa: “Akanji altra roba rispetto ad Acerbi e De Vrij: ed è evidente che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA