Linus: “L’Inter non avrà problemi a vincere lo scudetto: i tifosi nerazzurri…”

Linus, intervenuto a Radio Deejay, non ha dubbi: "L'Inter ha un bel vantaggio anche se ha già 4 sconfitte"
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Linus, tifoso juventino, ha risposto così alla domanda sullo scudetto:

"La Juve può lottare per lo scudetto? Sei punti non sono tanti ma non mi sembra che l'Inter avrà tanti problemi a mantenere il vantaggio, pensando che ne ha 6-7 in più della Juventus e ha perso 4 partite.

Inter Chivu
Non voglio fare il menagramo e i tifosi dell'Inter si toccheranno ma non credo che l'Inter avrà grandi problemi a vincere lo scudetto"

