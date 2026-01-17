Linus, intervenuto a Radio Deejay, non ha dubbi: "L'Inter ha un bel vantaggio anche se ha già 4 sconfitte"

"La Juve può lottare per lo scudetto? Sei punti non sono tanti ma non mi sembra che l'Inter avrà tanti problemi a mantenere il vantaggio, pensando che ne ha 6-7 in più della Juventus e ha perso 4 partite.