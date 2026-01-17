Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Linus, tifoso juventino, ha risposto così alla domanda sullo scudetto:
"La Juve può lottare per lo scudetto? Sei punti non sono tanti ma non mi sembra che l'Inter avrà tanti problemi a mantenere il vantaggio, pensando che ne ha 6-7 in più della Juventus e ha perso 4 partite.
Non voglio fare il menagramo e i tifosi dell'Inter si toccheranno ma non credo che l'Inter avrà grandi problemi a vincere lo scudetto"
