"Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo discorso che precede il sorteggio dei mondiali 2026. "104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato - ha aggiunto Infantino -. Siamo in America ed è doveroso fare uno show, non un semplice sorteggio".