"Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino nel suo discorso che precede il sorteggio dei mondiali 2026. "104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato - ha aggiunto Infantino -. Siamo in America ed è doveroso fare uno show, non un semplice sorteggio".
Mondiali, Infantino: “Sarà evento unico, la coppa più grande della storia. È doveroso…”
Le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino rilasciate dal palco di Washington poco prima del sorteggio dei mondiali 2026
"Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump - ha esordito il n.1 della Fifa -, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall'umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l'unico campione del mondo. Sarà un'estate bellissima".
