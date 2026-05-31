"Col gruppo forte e strutturato, i nerazzurri saranno al vertice per tanto tempo", ammette Andrea Ranocchia

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dal Talk di Riccione, Andrea Ranocchia ha parlato così del mercato dell'Inter con focus speciale sulla difesa:

"L'Inter parte tanto avanti? Parte avanti sicuramente. Ha costruito un gruppo forte negli anni, qualcuno andrà via ma la società lo rimpiazzerà in maniera degna. Col gruppo forte e strutturato, saranno al vertice per tanto tempo"