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Ranocchia: “Inter, ecco chi prenderei in difesa tra Muharemovic e Solet. L’anno prossimo…”
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dal Talk di Riccione, Andrea Ranocchia ha parlato così del mercato dell'Inter con focus speciale sulla difesa:
"L'Inter parte tanto avanti? Parte avanti sicuramente. Ha costruito un gruppo forte negli anni, qualcuno andrà via ma la società lo rimpiazzerà in maniera degna. Col gruppo forte e strutturato, saranno al vertice per tanto tempo"
Tu prenderesti Muharemovic o Solet?
"A me piace molto Muharemovic, è un ragazzo che può crescere vicino a grandi campioni. Personalmente punterei su di lui, poi è da vedere la società se avrà la forza per prenderlo"
La Juventus deve fare un sacrificio top per Vlahovic o può andare via?
"Cambierà tanto che Spalletti inizierà a inizio stagione. Vlahovic è un giocatore importante, mi piace molto e con Spalletti può fare bene"
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