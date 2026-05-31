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fcinter1908 ultimora Ranocchia: “Inter, ecco chi prenderei in difesa tra Muharemovic e Solet. L’anno prossimo…”

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Ranocchia: “Inter, ecco chi prenderei in difesa tra Muharemovic e Solet. L’anno prossimo…”

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"Col gruppo forte e strutturato, i nerazzurri saranno al vertice per tanto tempo", ammette Andrea Ranocchia
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dal Talk di Riccione, Andrea Ranocchia ha parlato così del mercato dell'Inter con focus speciale sulla difesa:

"L'Inter parte tanto avanti? Parte avanti sicuramente. Ha costruito un gruppo forte negli anni, qualcuno andrà via ma la società lo rimpiazzerà in maniera degna. Col gruppo forte e strutturato, saranno al vertice per tanto tempo"

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Tu prenderesti Muharemovic o Solet?

"A me piace molto Muharemovic, è un ragazzo che può crescere vicino a grandi campioni. Personalmente punterei su di lui, poi è da vedere la società se avrà la forza per prenderlo"

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La Juventus deve fare un sacrificio top per Vlahovic o può andare via?

"Cambierà tanto che Spalletti inizierà a inizio stagione. Vlahovic è un giocatore importante, mi piace molto e con Spalletti può fare bene"

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