Liverpool, crisi senza fine: ora l’esonero di Slot sembra inevitabile

L'incubo continua, la notte è sempre più buia per il Liverpool, intrappolato in una crisi senza fine che ora - suggerisce la stampa britannica - rende l'esonero di Arne Slot sempre più inevitabile. Il giorno dopo l'umiliante sconfitta casalinga contro gli olandesi del PSV, e gli assordanti fischi di Anfield al triplice fischio finale, il titolo del Times è una sentenza di condanna per il tecnico olandese: "La caduta del Liverpool non accenna a fermarsi e Slot non ha risposte".

L'ennesima caduta pare destinata ad avere conseguenze sulla guida tattica dei Reds, suggerisce il Daily Telgraph: "Dopo la peggior serie negativa degli ultimi 72 anni, il Liverpool affronta l'impensabile". Ovvero l'esonero di un tecnico che solo cinque mesi fa si era laureato campione d'Inghilterra alla sua prima stagione in Premier League. Destinato a pagare per il "circolo vizioso" in cui è finito, scrive il Daily Mail che titola: "IL Liverpool è un disastro.. Un disastro", commentando come Mohamed Salah e compagni siano diventati lo zimbello d'Europa, e dunque "sia arrivato il momento di licenziare Slot". "Codice Rosso", l'apertura del Sun, che riporta la bocciatura senza appello della ex leggenda di Anfield, Steve Gerrard.