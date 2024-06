Le parole dell'ex centravanti: "Per me il Napoli ha fatto la scelta migliore. Bisogna cancellare immediatamente il post Spalletti"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Fernando Llorente, ex centravanti, ha parlato così dell'approdo al Napoli di Antonio Conte: "Per me il Napoli ha fatto la scelta migliore. Bisogna cancellare immediatamente il post Spalletti. Gli azzurri sono andati malissimo praticamente con la stessa squadra. Serviva evidentemente una svolta. È un grandissimo allenatore. Può cambiare in poco tempo una società e una squadra.