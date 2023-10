"Marotta è un dirigente top, esperto: penso parli così per mettere pressione alla Juve", spiega Llorente a La Gazzetta

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport in vista di Milan-Juventus, l'ex bianconero Fernando Llorente ha detto la sua sulle dichiarazioni di Marotta in merito alla Juve favorita per lo scudetto perché senza Coppe: