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Marocchino: “Ecco chi prenderei alla Juve al posto di Spalletti. E Allegri è un po’…”

Marocchino: “Ecco chi prenderei alla Juve al posto di Spalletti. E Allegri è un po’…” - immagine 1
Domenico Marocchino, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di Juventus e di Luciano Spalletti
Matteo Pifferi Redattore 

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Domenico Marocchino, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche di Juventus: "Già contro il Lecce e contro il Verona ero fatto un'idea sulla gestione di Spalletti. Contro la Fiorentina poi non bisognava imporre il proprio gioco, perché così si sarebbe prestato il fianco alle reazioni viola.

Marocchino: “Ecco chi prenderei alla Juve al posto di Spalletti. E Allegri è un po’…”- immagine 2
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Queste sono le cose che mi hanno lasciato perplesso della sua gestione. Domenica verrebbe dovuto mettere un centrocampo più stabile invece che mettere in campo così tanti elementi offensivi. Si parla di lettura della partita insomma. Accadde anche contro la Svizzera quando con l'Italia mise due centrocampisti contro un pacchetto mediano composto da cinque elementi".

In caso di addio di Spalletti sarebbe giusto puntare su Conte?

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"Conte è una certezza, se fosse per me lo riporterei a Torino. I problemi della Juventus ora però sono capire chi deciderà il mercato e l'assenza di un leader. Su Yildiz ad esempio Moggi disse che si tratta di un funambolo, ossia con caratteristiche di qualità ma non da uomo squadra. È un buon giocatore, che nella rosa della Juventus può anche fare la differenza, ma non è un leade".

Per Allegri le ipotesi sono rappresentate da Napoli, Milan e Nazionale. Dove lo vedresti meglio?

"Lo vedrei In Nazionale perché è un po' vanitoso. Inoltre sarebbe un'avventura più stimolante".

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