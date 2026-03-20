"A meno di grandi terremoti la classifica finale vedrà l'Inter vincere il campionato. Il Napoli potrebbe superare il Milan, mentre per la quarta posizione è una bella bagarre". Così a TuttoMercatoWeb.com Pietro Lo Monaco, dirigente di lungo corso, ex direttore tra le altre di Catania, Genoa e Palermo.
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fcinter1908 ultimora Lo Monaco: “Inter? Scudetto salvo terremoti. L’organico del Milan non può competere”
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Lo Monaco: “Inter? Scudetto salvo terremoti. L’organico del Milan non può competere”
Il pensiero del noto direttore sportivo a proposito dei nerazzurri e degli equilibri in vetta alla classifica di Serie A
Quali gli errori di Milan e Napoli nella corsa Scudetto'?
"Il Milan non ha l'organico per competere con l'Inter, ha fatto un campionato al di sopra delle sue possibilità. Mentre il Napoli è stato falcidiato dagli infortuni, poi ha ciccato la campagna estiva. Puoi sbagliare un giocatore, ma tre-quattro no. Ha sbagliato Lucca, Lang e Beukema: tutti calciatori che non hanno dato l'apporto che ci si aspettava".
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