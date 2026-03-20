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Addio Inzaghi, Accomando svela: “Quel che c’è di vero è che lui all’Inter disse…”

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Emerge un retroscena riguardante l'addio di Simone Inzaghi all'Inter lo scorso giugno. Lo racconta Orazio Accomando
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Emerge un retroscena riguardante l'addio di Simone Inzaghiall'Inter lo scorso giugno. Lo racconta Orazio Accomando ai microfoni del podcast Tutti in the Box: "L'Inter non era pronta all'addio di Inzaghi? Secondo me non è così, anche se è questo che è stato detto: non posso saperlo io che prima della finale Inzaghi ha sul piatto 30 milioni di euro per andare all'Al Hilal.

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Getty Images

Faccio fatica a credere che nessuno lo sapesse. Quello che c'è di vero è che Inzaghi aveva detto, e questo mi risulta, vediamo come va la Champions e poi decido. Quindi sapete meglio di me che questo vuol dire che intanto cerchi di sondare il terreno con altri. Il calcio funziona anche a cose non dette".

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