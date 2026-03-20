Emerge un retroscena riguardante l'addio di Simone Inzaghiall'Inter lo scorso giugno. Lo racconta Orazio Accomando ai microfoni del podcast Tutti in the Box: "L'Inter non era pronta all'addio di Inzaghi? Secondo me non è così, anche se è questo che è stato detto: non posso saperlo io che prima della finale Inzaghi ha sul piatto 30 milioni di euro per andare all'Al Hilal.