Emerge un retroscena riguardante l'addio di Simone Inzaghiall'Inter lo scorso giugno. Lo racconta Orazio Accomando ai microfoni del podcast Tutti in the Box: "L'Inter non era pronta all'addio di Inzaghi? Secondo me non è così, anche se è questo che è stato detto: non posso saperlo io che prima della finale Inzaghi ha sul piatto 30 milioni di euro per andare all'Al Hilal.
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fcinter1908 ultimora Addio Inzaghi, Accomando svela: “Quel che c’è di vero è che lui all’Inter disse…”
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Addio Inzaghi, Accomando svela: “Quel che c’è di vero è che lui all’Inter disse…”
Emerge un retroscena riguardante l'addio di Simone Inzaghi all'Inter lo scorso giugno. Lo racconta Orazio Accomando
Faccio fatica a credere che nessuno lo sapesse. Quello che c'è di vero è che Inzaghi aveva detto, e questo mi risulta, vediamo come va la Champions e poi decido. Quindi sapete meglio di me che questo vuol dire che intanto cerchi di sondare il terreno con altri. Il calcio funziona anche a cose non dette".
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