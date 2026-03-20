FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Messi non si ferma mai: contro Nashville arriva il gol numero 900 in carriera

ultimora

Messi non si ferma mai: contro Nashville arriva il gol numero 900 in carriera

Messi non si ferma mai: contro Nashville arriva il gol numero 900 in carriera - immagine 1
Lionel Messi ha realizzato il suo gol numero 900 in carriera, andando a segno per l'Inter Miami contro il Nashville
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Lionel Messi ha realizzato il suo gol numero 900 in carriera, andando a segno per l'Inter Miami contro il Nashville nell'andata degli ottavi di finale della Concacaf Champions League. Il 38enne ha aperto le marcature al 7' con un tiro rasoterra nella partita a eliminazione diretta della competizione regionale per club.

Messi non si ferma mai: contro Nashville arriva il gol numero 900 in carriera- immagine 2
Getty Images

Con questo gol 'La pulce' ha ora segnato 81 reti per il Miami da quando è entrato nella Major League Soccer (Mls) nel 2023. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro ha precedentemente segnato 672 gol per il Barcellona, 32 per il Paris Saint-Germain e 115 per la nazionale argentina.

Messi non si ferma mai: contro Nashville arriva il gol numero 900 in carriera- immagine 3
Getty Images

Il 900° gol di Messi arriva 21 anni dopo la sua prima rete da professionista, segnata per il Barça nella vittoria per 2-0 contro l'Albacete nel 2005.

Leggi anche
Addio Inzaghi, Accomando svela: “Quel che c’è di vero è che lui all’Inter...
Quando Chivu diceva: “Conosco A. Stankovic fin da bambino, l’ho allenato e vi dico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA