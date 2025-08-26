Grande vittoria per l'Inter di Cristian Chivu nella prima partita del campionato di Serie A 2025-26 contro il Torino a San Siro. Ne ha parlato sul suo canale YouTube Sandro Sabatini, che ha detto:
Sabatini: “Chivu vale Inzaghi, promesse da grande. Sucic potenziale top, sembra Modric con…”
"In estate sembrava che l'Inter fosse stata affidata a un dilettante allo sbaraglio. Chivu promette di essere un grande allenatore. Alla fine della scorsa stagione, l'Inter sembrava spenta, distratta dalla finale di Champions, aveva bisogno di una scossa. Il club ha scelto per il cambio in panchina e ha fatto bene, dopo il no di Fabregas, a scegliere Chivu. Su di lui ho avuto referenze e racconti, senza contare il Chivu giocatore. Non è possibile che un allenatore sia stimato così tanto e che poi si riveli non all'altezza. Una cosa è sicura: quest'Inter con lui è in buone mani. Questa squadra avrebbe bisogno di un difensore, perché ce ne sarà bisogno, ma in generale è stato un buon mercato, quello nerazzurro".
"Sucic? A me sembra uno tipo Modric con 20cm in più e 20 anni di più. Io ho visto un potenziale grande giocatore. Può essere che sia stato un abbaglio, ma se non lo è stato l'Inter ha preso un campione. Per i giocatori normali la maglia nerazzurra pesa, per i campioni no. Non ricordo un debutto così emozionante e impattante. Il primo turno di campionato dice che Napoli e Inter sono davanti a tutte, la risposta arrivata da San Siro è stata molto importante. Chivu sarà all'altezza di Inzaghi. E, se devo dirla tutta, come ieri sera contro il Toro in campionato l'Inter l'avevo vista giocare solo una volta contro l'Atalanta l'anno scorso".
