"In estate sembrava che l'Inter fosse stata affidata a un dilettante allo sbaraglio. Chivu promette di essere un grande allenatore. Alla fine della scorsa stagione, l'Inter sembrava spenta, distratta dalla finale di Champions, aveva bisogno di una scossa. Il club ha scelto per il cambio in panchina e ha fatto bene, dopo il no di Fabregas, a scegliere Chivu. Su di lui ho avuto referenze e racconti, senza contare il Chivu giocatore. Non è possibile che un allenatore sia stimato così tanto e che poi si riveli non all'altezza. Una cosa è sicura: quest'Inter con lui è in buone mani. Questa squadra avrebbe bisogno di un difensore, perché ce ne sarà bisogno, ma in generale è stato un buon mercato, quello nerazzurro".