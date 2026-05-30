Massimiliano Allegri riparte dal Napoli. Dopo aver chiuso male la sua avventura al Milan, il tecnico è stato chiamato da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato dell'allenatore spiegando che il progetto Napoli potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza.
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fcinter1908 ultimora Longhi: “Allegri ha avuto attenuanti nell’ultimo anno. A Napoli potrebbe ripetersi…”
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Longhi: “Allegri ha avuto attenuanti nell’ultimo anno. A Napoli potrebbe ripetersi…”
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato dell'allenatore
"Allegri ha avuto attenuanti nell'ultimo anno. Al Napoli potrebbe ripetersi la storia: sostituì Conte alla Juve vincendo per 5 anni. Il Napoli è fortissimo, ha avuto solo sfortuna con gli infortuni. Allegri gestisce benissimo i campioni e gli azzurri ne hanno".
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