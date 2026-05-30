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Longhi: “Allegri ha avuto attenuanti nell’ultimo anno. A Napoli potrebbe ripetersi…”

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Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato dell'allenatore
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Longhi: “Allegri ha avuto attenuanti nell’ultimo anno. A Napoli potrebbe ripetersi…”- immagine 2
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Massimiliano Allegri riparte dal Napoli. Dopo aver chiuso male la sua avventura al Milan, il tecnico è stato chiamato da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha parlato dell'allenatore spiegando che il progetto Napoli potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza.

Milan Allegri
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"Allegri ha avuto attenuanti nell'ultimo anno. Al Napoli potrebbe ripetersi la storia: sostituì Conte alla Juve vincendo per 5 anni. Il Napoli è fortissimo, ha avuto solo sfortuna con gli infortuni. Allegri gestisce benissimo i campioni e gli azzurri ne hanno".

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