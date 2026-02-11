Longhi: “Como irriconoscibile a Napoli. L’unico bagliore della partita…”

Il giornalista Bruno Longhi ha commentato il quarto di finale di Coppa Italia perso dal Napoli ai calci di rigore contro il Como attraverso il proprio account X. Queste le sue considerazioni: "Il Como ritorna a giocare una semifinale di Coppa Italia dopo 40 anni.
Elimina il Napoli ai rigori (unico a lato quello di Lukaku) al termine di una partita bruttina condizionata dal tatticismo. L’unico bagliore in una serata di pioggia battente è stato il gol dell’1-1 di Vergara, fotocopia di quello realizzato con la Fiorentina. La squadra di Fabregas, irriconoscibile nell’atteggiamento (troppo rinunciatario) affronterà l’Inter in semifinale".
