Furioso Antonio Conte durante la sfida di ieri sera tra Napoli e Como: il tecnico azzurro ha infatti rivolto all'arbitro Manganiello un'espressione ingiuriosa pizzicata dalle telecamere. "Almeno vallo a vedere, testa di c…o", le parole di Conte.
Conte e il “testa di c…o” a Manganiello: la Procura apre un’inchiesta. Ecco cosa rischia
Fatto che è finito sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, "che sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio per valutare l’apertura (probabile) di un procedimento disciplinare a suo carico, visto che nel referto arbitrale non c’è nulla.
Ma cosa rischia, nel pratico, Conte? Il tecnico del Napoli potrebbe essere dunque sanzionato con una giornata di squalifica, evitabile nel caso in cui chieda un patteggiamento con sanzione pecuniaria", spiega La Gazzetta dello Sport.
