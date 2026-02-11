FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Conte e il “testa di c…o” a Manganiello: la Procura apre un’inchiesta. Ecco cosa rischia

ultimora

Conte e il “testa di c…o” a Manganiello: la Procura apre un’inchiesta. Ecco cosa rischia

Conte e il “testa di c…o” a Manganiello: la Procura apre un’inchiesta. Ecco cosa rischia - immagine 1
Fatto che è finito sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, che sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Furioso Antonio Conte durante la sfida di ieri sera tra Napoli e Como: il tecnico azzurro ha infatti rivolto all'arbitro Manganiello un'espressione ingiuriosa pizzicata dalle telecamere. "Almeno vallo a vedere, testa di c…o", le parole di Conte.

Conte e il “testa di c…o” a Manganiello: la Procura apre un’inchiesta. Ecco cosa rischia- immagine 2
Getty Images

Fatto che è finito sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè, "che sta raccogliendo tutte le immagini e gli audio dell’episodio per valutare l’apertura (probabile) di un procedimento disciplinare a suo carico, visto che nel referto arbitrale non c’è nulla.

Conte e il “testa di c…o” a Manganiello: la Procura apre un’inchiesta. Ecco cosa rischia- immagine 3
Getty Images

Ma cosa rischia, nel pratico, Conte? Il tecnico del Napoli potrebbe essere dunque sanzionato con una giornata di squalifica, evitabile nel caso in cui chieda un patteggiamento con sanzione pecuniaria", spiega La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche
Ambrosini: “Non vedo errori eclatanti di Sommer. Se fossi giocatore dell’Inter non...
Sabatini: “Perché Marotta ha rifiutato De Zerbi. Chivu? Agenti spingevano un altro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA