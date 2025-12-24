Molti hanno contestato dopo Bologna-Inter l'esecuzione del calcio di rigore di Bonny. Non tanto per l'errore in sé, quanto proprio per il modo in cui il francese ha scelto di tirare. Chi non ha condiviso la critica è però Bruno Longhi, noto giornalista sportivo. Su X, rispondendo a un post di Fcinter1908.it che riportava il pensiero di un altro addetto ai lavori sul tema, Longhi ha scritto:
Longhi: “Rigore Bonny? Dimenticate Jorginho? Diventa una ciofeca se…”
Il pensiero del noto giornalista a proposito del gesto tecnico del francese che continua a far discutere
"Abbiamo dimenticato i rigori di Jorginho? Tiro dolce che spiazza il portiere. Ma se non lo spiazza ecco che il rigore diventa una “ciofeca”. Non lo dico io ma la storia del calcio. Se la si conosce, ovviamente".
