Al Podcast Numer1, Cruciani, Zazzaroni e Sabatini hanno discusso di Milan-Como a Perth, che poi è ufficialmente saltata.

Giuseppe Cruciani parte così: "Le partite da giocare all'estero sono un esperimento da fare, lo fanno gli sport americani, soprattutto l'NFL, è una possibilità di aprire ad altri mercati. Il calcio italiano è deprimente? A maggior ragione lo devi esportare. Non è deprimente comunque per me"

Ivan Zazzaroni replica: "Il calcio italiano è deprimente, bisogna ammetterlo. Dico cose che vanno anche contro il mio lavoro, sento dire 'meraviglioso, una giocata fantastica, che partita". Ragazzi, sono cazzate. 5-6 partite a giornata sono inguardabili e infatti non le guardo"

Sabatini non ci sta: "Ci sono partite inguardabili anche in Premier, Southampton-Sunderland, ma che bella e bella! Sembra Pisa-Verona". Cruciani aggiunge: "Non capisco comunque questa vostra opposizione ad una cosa innovativa. Allora fate voi i manager del calcio italiano"

Zazzaroni risponde: "Faccio il critico". Interviene Cruciani: "Il Marchese (Zazzaroni) è talmente pieno di sé e della sua competenza che pretende di essere superiore anche ai manager del calcio italiano"

Zazzaroni risponde: "A molti sì". Sabatini domanda: "Che voto dai alla Lega Calcio?". La replica di Zazzaroni: "1"