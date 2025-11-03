Ha suscitato qualche polemica la scena che ha visto due stagisti di Sky Sport esultare al gol che ha permesso all'Inter di sbancare Verona. Su X Bruno Longhi ha detto la sua sul video che è diventato virale sui social.
Inter, 2 stagisti Sky esultano al gol. Longhi: "Richiesta di qualche collega curiosa visto…"
"C’è qualche collega che si indigna, chiedendone il licenziamento, perché due stagisti-convinti di essere fuori dal tiro delle telecamere, si abbracciano al gol dell’Inter. Una richiesta per lo meno curiosa. Visto che stiamo vivendo in un'epoca che ha sdoganato la figura del giornalista-tifoso. Che tra l’altro è pure un ossimoro".
