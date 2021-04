Longo: “Non tifo Inter, ma mi piaceva il Fenomeno. Se dovessi tifare un club…”

L'ex attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni di Radio Marca Tenerife

Tra due giorni Tenerife e Girona si affronteranno in campionato e Samuele Longo, doppio ex della gara, è tornato proprio su queste due tappe della sua carriera. L'ex Inter ha parlato ai microfoni di Radio Marca Tenerife: "A Tenerife e Girona ho vissuto i miei due migliori anni di carriera. Poi è arrivata l'opportunità di tornare in Prima Divisione, volevo davvero rientrare nella categoria, anche se alla fine le cose non sono andate come mi aspettavo. "