A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei Campioni, è intervenuto Cristiano Lucarelli, allenatore: “Ho notato cose buone e non in Israele-Italia. L’Italia è rimasta in partita, ma la gara andava gestita diversamente. La fase difensiva è assolutamente da rivedere. Non avendo esterni e trequartisti da gol, credo che Gattuso abbia fatto la scelta giusta combinando la coppia fisica Kean+Retegui. Il Napoli, ad esempio, può assolutamente puntare su centrocampisti con gol nei piedi come Mctominay e De Bruyne.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Lucarelli: “Juve-Inter servirà a capire il livello di entrambe. Sarà interessante…”
ultimora
Lucarelli: “Juve-Inter servirà a capire il livello di entrambe. Sarà interessante…”
Le considerazioni dell'ex attaccante sul derby d'Italia in programma sabato pomeriggio e non solo
Lucca? Secondo me è un attaccante forte. Non possiamo avere aspettative alte immediatamente, a questo ragazzo va dato il giusto tempo. Arriverà il momento della sua esplosione come è successo a Kean. Juventus-Inter? Questa partita servirà a capire il livello di entrambe le squadre. Non sarà una risposta definitiva viste anche le partite delle nazionali, ma sarà interessante”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA