A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei Campioni, è intervenuto Cristiano Lucarelli, allenatore: “Ho notato cose buone e non in Israele-Italia. L’Italia è rimasta in partita, ma la gara andava gestita diversamente. La fase difensiva è assolutamente da rivedere. Non avendo esterni e trequartisti da gol, credo che Gattuso abbia fatto la scelta giusta combinando la coppia fisica Kean+Retegui. Il Napoli, ad esempio, può assolutamente puntare su centrocampisti con gol nei piedi come Mctominay e De Bruyne.