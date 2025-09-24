Fabio Caressa, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha commentato così le recenti dichiarazioni del tecnico del Napoli Antonio Conte: "Devo dire che forse Antonio può pensare un po' meno a sta polemica del mercato: possono non essere arrivati i giocatori che erano nelle sue intenzioni e sicuramente non ha fatto al livello delle top in Europa, ma la società si è impegnata.
Caressa: "Napoli la più forte solo perché c'è Conte! Ma non sono d'accordo quando dice…"
Caressa: “Napoli la più forte solo perché c’è Conte! Ma non sono d’accordo quando dice…”

Ha fatto un sacco di acquisti, anche importanti e all'ultimo minuto: poi in Italia possiamo fare quel mercato lì. Non avrà comprato dei top, ma ha preso giocatori importanti. Poi lui è un allenatore pazzesco ed è la squadra più forte del campionato perché c'è lui, non per il roster".
