"Il giorno dopo musi lunghi e bocche cucite. Appena rientrata a Capodichino, la squadra s'è diretta a Castel Volturno per l'allenamento, non esiste altro modo di metabolizzare la batosta di Eindhoven se non attraverso il lavoro. Restano però la delusione e quel labirinto di dubbi e accuse nemmeno tante velate che rischiano di avvelenare l'ambiente. I problemi ci sono, e più di uno: la questione del mercato la porta avanti Conte da qualche settimana. È stato lui in estate a chiedere una rosa ampia per competere su più fronti, adesso scopre che nove acquisti sono troppi perché assemblarli richiede tempo e pazienza, oltre che lasciare per strada punti preziosi", sottolinea il Giornale.