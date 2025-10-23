È un momento complicato per il Napoli. Gli azzurri arrivano al match contro l'Inter dopo aver incassato due sconfitte consecutive. La prima a Torino con i granata, mentre la seconda, il 6-2 col Psv in Champions, rischia di lasciare ferite importanti in un gruppo che fatica ad assimilare il nuovo modulo di Antonio Conte.
ultimora
Napoli, c’è più di un problema e tra 2 giorni c’è l’Inter. Conte? Ora scopre che 9 acquisti…
"Il giorno dopo musi lunghi e bocche cucite. Appena rientrata a Capodichino, la squadra s'è diretta a Castel Volturno per l'allenamento, non esiste altro modo di metabolizzare la batosta di Eindhoven se non attraverso il lavoro. Restano però la delusione e quel labirinto di dubbi e accuse nemmeno tante velate che rischiano di avvelenare l'ambiente. I problemi ci sono, e più di uno: la questione del mercato la porta avanti Conte da qualche settimana. È stato lui in estate a chiedere una rosa ampia per competere su più fronti, adesso scopre che nove acquisti sono troppi perché assemblarli richiede tempo e pazienza, oltre che lasciare per strada punti preziosi", sottolinea il Giornale.
"I nuovi non si sono integrati con i big storici, essenzialmente per motivi tattici che comunque creano malcontento. Il nodo grosso, o l'equivoco se preferite, si chiama De Bruyne: ha brillato solo nella sfida con lo Sporting Lisbona, poi s'è visto poco, quasi niente".
"Doveva fare la differenza, per lui Conte ha cambiato schema passando ai quattro centrocampisti, la perplessità sotto gli occhi di tutti è che l'ex City non sia sorretto da una perfetta condizione atletica. Peggio ancora: la squadra dimostra di non aver metabolizzato tale cambiamento, è come se inconsciamente rigettasse il nuovo modulo. Se non farà nuovamente capolino il senso del sacrificio, dentro e fuori il campo, che cinque mesi fa portò in dono lo scudetto, il Napoli continuerà ad avvitarsi su se stesso. Urge una risposta immediata dai tricolori, e tra due giorni c'è l'Inter".
(Giornale)
© RIPRODUZIONE RISERVATA