Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Como: "L'Inter ha una grande fame e ha giocato una partita incredibile: mi ha colpito in modo particolare l'azione del terzo gol, quando sono andati in 3-4 in pressing assatanati.

E' il calcio che a me piace, mai staccare la spina, verticalità, gioco di prima: partita eccellente, superba, straordinaria, con la celebrazione di tutti. Cosa dire del Como? Aveva 7 gol in passivo e una grande fase difensiva, oggi ne ha presi 4 e poteva prenderne un altro paio: ha avuto l'opportunità di pareggiare con Douvikas e Valle. L'unica cosa che faccio fatica a memorizzare è questa spavalderia che ti porta a cominciare la partita giocando con la difesa altissima. Capisco la voglia di comandare, ma devi anche accorgerti che ci sono momenti in cui giocare normalmente senza per forza importi.