Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Como: "L'Inter ha una grande fame e ha giocato una partita incredibile: mi ha colpito in modo particolare l'azione del terzo gol, quando sono andati in 3-4 in pressing assatanati.
Pedullà: “Inter, grande fame e partita incredibile. Como? Faccio fatica solo su una cosa”
E' il calcio che a me piace, mai staccare la spina, verticalità, gioco di prima: partita eccellente, superba, straordinaria, con la celebrazione di tutti. Cosa dire del Como? Aveva 7 gol in passivo e una grande fase difensiva, oggi ne ha presi 4 e poteva prenderne un altro paio: ha avuto l'opportunità di pareggiare con Douvikas e Valle. L'unica cosa che faccio fatica a memorizzare è questa spavalderia che ti porta a cominciare la partita giocando con la difesa altissima. Capisco la voglia di comandare, ma devi anche accorgerti che ci sono momenti in cui giocare normalmente senza per forza importi.
Avrebbe dovuto giocare con un approccio diverso. L'Inter ha giocato con la maturità della squadra forte, dell'organico probabilmente migliore del campionato con la voglia di archiviare le quattro sconfitte. Con Chivu molto divertito, la squadra lo segue alla lettera. Serata di grande spessore per l'Inter, perfetta: risultato figlio della prestazione, grande fame e grande qualità".
