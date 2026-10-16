Nel talk show turco Asist Analiz, l'analista Sinan Engin, ex allenatore e giocatore del Besiktas, squadra rivale del Fenerbahce, ha puntato i riflettori su Romelu Lukaku e non è stato molto carino nei suoi confronti. Il club turco viene da una sconfitta per sei a zero in CL e l'opinionista se l'è presa con la forma fisica del belga.

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Sinan Engin: "Lukaku bir utan! Kendini görmüyor musun, seyretmiyor musun? Kardeşim 18'den sonra yemek yeme diyorum, kilo alıyorsun. Bir tane diyetisyen tut, kendine özel bir spor hocası tut. Lukaku bu kadar golü nasıl atmış? Acaba doğru Lukaku mu geldi? Bizi kandıramazsınız.… pic.twitter.com/ddmjsPFKiU — Asist Analiz (@asistanaliz) October 14, 2026

L'attacco a Romelu Lukaku

«Non ti vergogni un po'?», ha esordito l'opinionista che è stato durissimo nei confronti dell'ex attaccante dell'Inter accusato di essere sovrappeso: «Da quando sei qui, non ti guardi mai allo specchio? Non vedi cosa stai combinando? Ti dico che non dovresti mangiare dopo le sei di sera. Stai ingrassando. Assumi un dietologo. Trovati un personal trainer». La forma fisica del belga è sotto la lente di ingradimento dei media turchi da un po' e l'ex giocatore ha rincarato la dose.

«Come ha fatto a segnare così tanti gol? Guarda, mi chiedo davvero se Lukaku sia così bravo. Ci sono tanti altri nomi che verrebbero in mente prima. Ok, ha avuto una grande carriera, non c'è dubbio, ma come diavolo ha fatto a segnare così tanti gol?», ha aggiunto l'ex Besiktas mettendo in discussione addirittura la carriera del giocatore.