Inter, Lukaku insegue Ronaldo: i suoi gol possono realizzare lo stesso sogno di 22 anni fa

Lukaku all’inseguimento di… Ronaldo. L’attaccante belga è infatti il perno di un‘Inter alla ricerca di una Coppa UEFA che manca nella bacheca nerazzurra dal 1998, anno in cui il Fenomeno trascinò la squadra di Gigi Simoni alla vittoria in finale contro la Lazio a Parigi. Quest’anno, Romelu può fare lo stesso. Ventidue anni fa il brasiliano segnò 34 gol stagionali, per ora Rom è fermo a 31. Ma, con tre partite potenziali ancora davanti a sé, ha tutto per raggiungere quello straordinario traguardo:

“Romelu Lukaku è alla ricerca del 31° gol nella sua scintillante prima stagione in nerazzurro (…). Lukaku, vincendo l’Europa League, può eguagliare quanto fatto da Ronaldo (il Fenomeno) nella prima stagione all’Inter (il brasiliano arrivò a 34 gol) e, per riuscirci, mancano “appena” tre gare“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)