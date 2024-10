"Per me è un percorso, sono arrivato tardi, merito ai compagni, allo staff tecnico, ai tifosi", ha detto Lukaku a Sky Sport

"Non sono ancora in forma? Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Per me è un percorso, sono arrivato tardi, merito ai compagni, allo staff tecnico, ai tifosi. Dobbiamo continuare così, non abbiamo ancora vinto. Ora c'è la Nazionale, noi che rimaniamo qui ci dobbiamo preparare per le prossime partite"