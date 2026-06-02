FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Lussemburgo-Italia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ultimora

Lussemburgo-Italia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Lussemburgo-Italia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - immagine 1
L'Italia sfiderà il Lussemburgo per la prima delle due amichevoli di giugno: le probabili scelte di Baldini e dove vedere il match in TV
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Domani, mercoledì 3 giugno 2026, l'Italia scenderà in campo allo Stade de Luxembourg per la prima di due amichevoli di inizio giugno contro la Nazionale di casa del Lussemburgo. Il CT Baldini, che guiderà l'Italia per le due amichevoli prima che la Federazione scelga il sostituto, ha convocato diversi giovani dall'Under 21, con i soli Pio Esposito e capitan Gigio Donnarumma tra gli habitué del gruppo della prima squadra.

Inter Palestra
Getty

Lussemburgo-Italia: probabili formazioni

—  

Per quel che concerne le probabili formazioni, Baldini potrebbe optare per il 4-3-3 con Donnarumma in porta, Palestra e Ahanor esterni di difesa con Comuzzo e Chiarodia in mezzo. A centrocampo spazio a Pisilli, Lipani e Dagasso mentre in attacco Pio Esposito dovrebbe essere il terminale offensivo della squadra, con Fini e Koleosho sulle fasce.

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. All. Strasser.

Lussemburgo-Italia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming- immagine 3
Getty Images

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Pio Esposito, Koleosho. All. Baldini

Lussemburgo-Italia: dove vederla in tv e streaming

—  

Tutte le partite della Nazionale sono sempre visibili in chiaro su Rai Uno e anche in diretta streaming su Rai Play.

Partita: Lussemburgo-Italia

Data: mercoledì 3 giugno 2026

Orario: 20.45

Canale tv: Rai 1

Streaming: Rai Play

Leggi anche
De Grandis: “Faccio questo discorso su Dumfries-Palestra. E per l’Inter va forte il...
Croazia, test amichevole contro il Belgio: maglia da titolare per Sucic

© RIPRODUZIONE RISERVATA