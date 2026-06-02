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Lussemburgo-Italia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming
Domani, mercoledì 3 giugno 2026, l'Italia scenderà in campo allo Stade de Luxembourg per la prima di due amichevoli di inizio giugno contro la Nazionale di casa del Lussemburgo. Il CT Baldini, che guiderà l'Italia per le due amichevoli prima che la Federazione scelga il sostituto, ha convocato diversi giovani dall'Under 21, con i soli Pio Esposito e capitan Gigio Donnarumma tra gli habitué del gruppo della prima squadra.
Lussemburgo-Italia: probabili formazioni—
Per quel che concerne le probabili formazioni, Baldini potrebbe optare per il 4-3-3 con Donnarumma in porta, Palestra e Ahanor esterni di difesa con Comuzzo e Chiarodia in mezzo. A centrocampo spazio a Pisilli, Lipani e Dagasso mentre in attacco Pio Esposito dovrebbe essere il terminale offensivo della squadra, con Fini e Koleosho sulle fasce.
LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. All. Strasser.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Pio Esposito, Koleosho. All. Baldini
Lussemburgo-Italia: dove vederla in tv e streaming—
Tutte le partite della Nazionale sono sempre visibili in chiaro su Rai Uno e anche in diretta streaming su Rai Play.
Partita: Lussemburgo-Italia
Data: mercoledì 3 giugno 2026
Orario: 20.45
Canale tv: Rai 1
Streaming: Rai Play
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