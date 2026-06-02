Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis, giornalista, ha commentato così il mercato dell'Inter sin qui

Marco Astori Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 19:10)

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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis, giornalista, ha commentato così il mercato dell'Inter sin qui: "Di solito chi arriva da una delusione è attiva, ma al momento la più attiva è l'Inter, che ha vinto: sembra avere le idee chiare perché ha già individuato i rinforzi e ha già la sagoma dell'alternativa in caso di partenza di Dumfries. Noi dovremmo fare un discorso? Migliora l'Inter con Palestra e senza Dumfries? Probabilmente no perché Denzel fa tanti gol e Palestra costa di più di quanto prenderai da Dumfries.

Però l'Inter è pronta: se perde Dumfries prende il miglior giocatore italiano che fa tutta la fascia. Al momento non ha la capacità di decidere di Dumfries, ma è una garanzia per tutte le due fasi. Se va via Dumfries l'Inter secondo me ne deve prendere due, a meno che decida di tenere Luis Henrique: ma c'è una prospettiva e un progetto. Si può pensare di tenere anche Carlos Augusto ed essere coperto anche sull'altra fascia. Solet? Nelle idee dell'Inter è importante avere un marcatore destro: va forte il suo nome e l'Inter è preparata.

Sicuramente non prenderà un giocatore in attacco, deve individuare un centrocampista. Secondo me tra Koné e Jones quello che interessa di più è il secondo: non sarà facile, ma non so se l'Inter vuole mettere anche quest'anno su 40 milioni su Koné. In porta l'Inter ha deciso di fare titolare Martinez, che ha fatto però il titolare solo al Genoa e può presentare qualche incognita: prendi Provedel che ha fatto il titolare alla Lazio e sei coperto, è un'idea intelligente. C'è un quadro delineato, che differenzia l'Inter, che ha vinto, dalle altre".