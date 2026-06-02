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fcinter1908 ultimora Croazia, test amichevole contro il Belgio: maglia da titolare per Sucic
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Croazia, test amichevole contro il Belgio: maglia da titolare per Sucic
Prosegue la marcia di avvicinamento al Mondiale per la Nazionale del ct Dalic: il centrocampista dell'Inter in campo dal 1'
Interessante test pre Mondiale per Croazia e Belgio, che si affrontano in amichevole alle ore 18. Tra le fila dei padroni di casa ci sarà una chance da titolare per Petar Sucic: il centrocampista dell'Inter scenderà in campo dal 1' insieme agli ex nerazzurri Perisic e Kovacic.
Con loro anche gli "italiani" Modric e Baturina.
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