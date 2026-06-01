Il Corriere della Sera, improvvisamente, torna ad occuparsi della famiglia Zhang. Dopo le vittorie dell'Inter, infatti, sono arrivati i complimenti dell'ex presidente, che ha sempre avuto parole dolci per la sua ex creatura, malgrado il declino delle attività della sua famiglia.
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CorSera – Uno strano fenomeno sta investendo Steven Zhang. Normale? No
"E adesso, d’un tratto, domanderete, cosa c’entra Steven Zhang, ex presidente dell’Inter dal 2018 al 2024 (2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane)? Le assai rare valide fonti mediatiche nella Cina della dittatura hanno quantificato nell’equivalente (ultime voci) di 35/40 miliardi di euro i debiti attuali di Suning, la holding degli Zhang, al termine delle sentenze, o meglio della maggior parte di esse, nei processi invero numerosi e sparsi: il papà fondatore Jindong, 63 anni, famiglia del ceto medio, prima attività commerciale un anonimo negozio di condizionatori, e appunto Steven, il figlio, di 34 anni, venuto al mondo a Nanchino, la metropoli base di famiglia (9 milioni di residenti) insieme a Shangai, 27 milioni di residenti a trecento chilometri".
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