Il Corriere della Sera, improvvisamente, torna ad occuparsi della famiglia Zhang. Dopo le vittorie dell'Inter, infatti, sono arrivati i complimenti dell'ex presidente, che ha sempre avuto parole dolci per la sua ex creatura, malgrado il declino delle attività della sua famiglia.

"E adesso, d’un tratto, domanderete, cosa c’entra Steven Zhang, ex presidente dell’Inter dal 2018 al 2024 (2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane)? Le assai rare valide fonti mediatiche nella Cina della dittatura hanno quantificato nell’equivalente (ultime voci) di 35/40 miliardi di euro i debiti attuali di Suning, la holding degli Zhang, al termine delle sentenze, o meglio della maggior parte di esse, nei processi invero numerosi e sparsi: il papà fondatore Jindong, 63 anni, famiglia del ceto medio, prima attività commerciale un anonimo negozio di condizionatori, e appunto Steven, il figlio, di 34 anni, venuto al mondo a Nanchino, la metropoli base di famiglia (9 milioni di residenti) insieme a Shangai, 27 milioni di residenti a trecento chilometri".