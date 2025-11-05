FC Inter 1908
Interessanti aneddoti svelati da Alessandro Alciato a Prime Video prima di Inter-Kairat di Champions League
Alessandro Cosattini Redattore 

Interessanti aneddoti svelati da Alessandro Alciato a Prime Video prima di Inter-Kairat di Champions League:

Dopo le parole di Chivu siamo al sorrisometro. Thuram ha riso di continuo, giocoforza non si poteva non guarda la faccia di Lautaro. 0 sorrisi, li farà durante la partita.

Mi ha colpito la potenza messa da Pio Esposito in ogni tiro nella fase finale del riscaldamento. Ha calciato verso la porta, c’era rabbia positiva, voglia di prendersi l’Inter, voglia di far male al Kairat, voglia di urlare che c’è anche lui in questa squadra”.

