“Chivu è un allenatore bravissimo che sta facendo grandi cose. Indossare una maglia come quella dell’Inter, in un palcoscenico così… devi fare per forza bene. Ricordo soprattutto la prima, mi ha fatto vedere come giocare all’Inter.

Chivu visto da vicino? Incredibile Chivu come uomo e persona, mi ha insegnato tanto, non solo a me. Inizialmente tutti soffrono da allenatori, ma come persona e giocatore farà capire tutto alla squadra e farà un grande lavoro all’Inter”.