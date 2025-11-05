Altra serata di Champions League, l’Inter ospita il Kairat a San Siro: ecco le parole di Maicon a Prime Video prima del match (qui dove vederla in tv e streaming).
Maicon: “Chivu uomo incredibile: ve lo racconto visto da vicino e farà grandi cose! Lautaro non può…”
“Chivu è un allenatore bravissimo che sta facendo grandi cose. Indossare una maglia come quella dell’Inter, in un palcoscenico così… devi fare per forza bene. Ricordo soprattutto la prima, mi ha fatto vedere come giocare all’Inter.
Lautaro non può avere nessun peso, nelle gare importanti lui c'è. Queste sono squadre fastidiose, non vengono qui a fare il loro male.
Chivu deve avere tutta la rosa a disposizione, poi chiaramente fa riposare qualcuno e davanti c’è una stagione intera. Fa bene a farle.
Chivu visto da vicino? Incredibile Chivu come uomo e persona, mi ha insegnato tanto, non solo a me. Inizialmente tutti soffrono da allenatori, ma come persona e giocatore farà capire tutto alla squadra e farà un grande lavoro all’Inter”.
