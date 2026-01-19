L'ex bandiera del club svizzero ha parlato dell'ipotesi di un ritorno a Basilea per il portiere dell'Inter in scadenza di contratto:
Maissen: “Sommer al Basilea? Non è la soluzione ideale, voglio un’opzione più giovane”
L'ex bandiera del club svizzero ha parlato dell'ipotesi di un ritorno a Basilea per il portiere dell'Inter in scadenza di contratto
"Sostituire un 38enne con un 37enne non è la soluzione ideale. Il mio istinto mi dice che non arriverà. Voglio un'opzione più giovane e non il prossimo portiere che si avvicina alla fine della carriera. Sebbene ci siano così tanti trasferimenti di giocatori, il ruolo di portiere è a lungo termine. Questo dovrebbe essere l'obiettivo".
