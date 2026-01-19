FC Inter 1908
Stefano Sorrentino, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese
Marco Astori
Stefano Sorrentino, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese, soffermandosi su Lautaro Martinez: "Chiunque gioca con lui migliora: è il leader, è l'uomo che anche noi abbiamo criticato ma negli ultimi 2-3 anni non ha fatto vacanze, ha giocato strappato e incerottato e non ha mai saltato una partita.

E non gli ho mai sentito un'alibi. E' un giocatore, oltre ad essere un uomo, che ce ne sono pochi: la rabbia che ha nel fare gol e nel volere di più è da esempio per i ragazzini".

