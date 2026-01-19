Stefano Sorrentino, ex calciatore, intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro l'Udinese, soffermandosi su Lautaro Martinez: "Chiunque gioca con lui migliora: è il leader, è l'uomo che anche noi abbiamo criticato ma negli ultimi 2-3 anni non ha fatto vacanze, ha giocato strappato e incerottato e non ha mai saltato una partita.