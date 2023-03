Maksimovic: “Quando ho lasciato il Napoli sarei potuto andare all’Inter ma poi…”

"Io volevo rimanere al Napoli, ma come detto tutto salta per un litigio tra De Laurentiis e Ramadani. A quel punto il mio procuratore mi inizia a parlare di altre squadre di Serie A, della Roma dell'Inter, della Lazio. Mi promise che avrei firmato con una di queste squadre e mi disse di non preoccuparmi. Io gli chiesi solo di voler restare in Italia. Però anche in questo caso non andò così: mi portò solo un'offerta dell'Olympique Marsiglia ma non ci mettemmo d'accordo sull'ingaggio. E così continuai ad aspettare altre squadre. Un giorno decisi anche di chiamare Carlo Ancelotti..."