Pedro annuncia l’addio alla Lazio: “Vero che non ho portato trofei ma…”

"Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini e calciatori", ha detto Pedro

Matteo Pifferi Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 16:48)

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"È un giorno molto triste per me perché dico addio a questo bel percorso e alla splendida famiglia laziale. È vero che non ho portato trofei a questa che considero una casa meravigliosa, ma ho sempre difeso questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione, insieme ai miei compagni di squadra. Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini e calciatori". Così Pedro, attaccante della Lazio, dice addio alla Lazio in un video pubblicato dalla società biancoceleste prima dell'ultima uscita ufficiale di sabato contro il Pisa.

L'attaccante, che ieri sera ha voluto salutare tutti con una cena, dopo aver ringraziato tutti i componenti del club nella sua lettera d'addio, ricorda poi come "ogni volta che entravo in campo alzavo lo sguardo, ammirando fiero il nostro popolo. Ogni emozione vissuta, ogni gol indimenticabile, ogni canzone cantata insieme sono momenti che rimarranno scolpiti nella mia mente".

Infine un messaggio ai tifosi: "Contro il Pisa sarà la mia ultima partita con questa maglia, vi aspetto tutti allo stadio e spero che possiate starmi vicino. Ma comprendo anche che quest'anno è stato difficile e complicato per tutti, rispetto al massimo la vostra decisione. È stato un vero onore vestire questa maglia e portare lo stemma sul mio petto. Auguro il meglio a tutta la famiglia laziale, porterò il club sempre nel mio cuore".