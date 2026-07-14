"Non si è arrivati oggi ad una condivisione delle conclusioni, il PM Ascione non le ha firmate", spiega Silvia Vallini di Sky Sport

Matteo Pifferi Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 16:29)

Secondo quanto riportato da Sky Sport, va verso l'archiviazione l'inchiesta arbitrale nei confronti di Rocchi, che ha visto coinvolti anche alcuni esponenti della società Inter per ipotetico concorso di frode sportiva. Ecco quanto riferisce Silvia Vallini di Sky Sport:

"Poteva essere il giorno della chiusura delle indagini preliminari perché ufficialmente si chiude domani l'incarico del PM Ascione alla Procura di Milano, di fatto ha salutato tutti oggi e le conclusioni passeranno al sostituto procuratore Paolo Ielo che ha affiancato Ascione in questa ultima fase di indagini che da quanto abbiamo appreso dovrebbe essere già arrivato ad una decisione finale ma, visto che non c'è più l'esigenza di chiudere tra oggi e domani, questa decisione verrà comunicata entro il 24 luglio.

Non si è arrivati oggi ad una condivisione delle conclusioni, il PM Ascione non le ha firmate, si va verso una richiesta di archiviazione, molto più difficile invece un rinvio a giudizio. L'inchiesta vede indagato l'ex designatore Rocchi per frode sportiva in concorso con esponenti della società Inter ma questi esponenti non hanno nomi e cognomi e quindi non ci sono indagati della società Inter.

Nel nuovo capo d'imputazione vengono contestate quattro partite, le semifinali di Coppa Italia tra Inter e Milan, si sono aggiunte anche Inter-Verona del 2025 e Torino-Inter del campionato appena concluso. Il filone delle bussate, invece, è stato stralciato e passerà alla Procura di Monza per competenza territoriale, poi l'intero fascicolo, a chiusura indagini, verrà mandato in Procura federale che aveva già richiesto le carte ad aprile quando è scoppiato il caso. Rimane tra gli indagati l'ex arbitro Paterna per quelle che i PM ritengono false dichiarazioni su Udinese-Parma"