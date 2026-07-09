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FIGC, Malagò: “E’ la settimana del dt, può esserci anche una sorpresa”

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Così Giovanni Malagò, presidente Figc, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell'ACS Asomi College of Science
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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"Questa è la settimana del dt, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l'agitazione. Sto lavorando molto, ci può anche essere un sorpresa".

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Così Giovanni Malagò, presidente Figc, a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell'ACS Asomi College of Science al Salone d'onore del Coni nel quale gli è stata conferita l'onorificenza in sport diplomacy. Con lui anche Luciano Buonfiglio e Giovanni De Carolis, direttore tecnico della Nazionale italiana di boxe, hanno ricevuto la laurea honoris causa.

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Malagò, poi, ha aggiunto che "magari si va più facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento del dt, paradossalmente si potrebbe procedere più facilmente sul resto".

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