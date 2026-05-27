"Si risponde da solo". É la battuta ironica con cui l'ex dt del Milan, Paolo Maldini, risponde sorridendo ai media che gli chiedono un parere sulle parole del proprietario del club, Gerry Cardinale, che lo considera un "one man show" non in grado di fare squadra. Maldini é arrivato nella sede di Sky per gli 'Sky Inclusion Days' firmando autografi e facendo selfie con i tanti tifosi presenti.