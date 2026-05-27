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Milan, Maldini: “Cardinale mi ritiene un one man show? Si risponde da solo”

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É la battuta ironica con cui l'ex dt del Milan, Paolo Maldini, risponde sorridendo ai media che gli chiedono un parere su Cardinale
Redazione1908

"Si risponde da solo". É la battuta ironica con cui l'ex dt del Milan, Paolo Maldini, risponde sorridendo ai media che gli chiedono un parere sulle parole del proprietario del club, Gerry Cardinale, che lo considera un "one man show" non in grado di fare squadra. Maldini é arrivato nella sede di Sky per gli 'Sky Inclusion Days' firmando autografi e facendo selfie con i tanti tifosi presenti.

Maldini, arrivando agli 'Sky Inclusion Days', dribbla le domande su un possibile futuro in Nazionale.

Milan, Maldini: “Cardinale mi ritiene un one man show? Si risponde da solo”- immagine 2

Ma non chiude la porta al Fenerbahce, dopo gli incontri a Istanbul con il candidato alla presidenza Hakan Safi con tanto di foto assieme pubblicata su Instagram: "È un amico, lui é uno dei candidati alla presidenza, vediamo cosa succederà dovesse vincere"

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