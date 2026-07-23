Le parole di Maldini, uscendo dalla sede della Lega Serie A, interpellato dai media sulla possibilità che Guardiola

Gianni Pampinella

"Per Pep l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante".

Guardiola
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Lo dice il direttore tecnico della Figc, Paolo Maldini, uscendo dalla sede della Lega Serie A, interpellato dai media sulla possibilità che Guardiola, contattato per il ruolo di ct della Nazionale Italiana, abbia chiesto 20 milioni di ingaggio.

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