GdS – Juve a gennaio su un attaccante. Giuntoli pensa anche a Maldini

Per l'infortunio prolungato di Milik Giuntoli sta pensando di tornare sul mercato degli attaccanti a gennaio per rinforzare la Juve di Thiago Motta. E da quanto riporta La Gazzetta dello Sport sull'elenco del dirigente bianconero ci sarebbe anche il nome di Daniel Maldini. Il calciatore, convocato da Spalletti in Nazionale per le gare contro Belgio e Israele, sarebbe anche nel mirino dell'Inter.