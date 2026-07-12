«Non pensavo sarebbero riusciti a convincerlo. Gli avranno dato delle garanzie di libertà che magari erano chiare ma lui aveva bisogno di avere campo libero tanto da tirare in mezzo chi lo ha aiutato a crescere in quel percorso ed è stato Leonardo. Sono emozionato, non penso che a livello di movimento potessimo trovare due persone di questo tipo. Spero che abbiano la possibilità di muoversi con la libertà richiesta e che ci tirino su perché non si può stare più qui a guardare gli altri giocare i Mondiali», ha commentato Ambrosini.