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Ambrosini: “Maldini-Leonardo? Non pensavo potessimo trovare due persone così. Spero che…”

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Il commento dell'ex calciatore su DAZN rispetto all'annuncio di Malagò di affidare la Nazionale ai due ex giocatori del Milan
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Massimo Ambrosini ha parlato su DAZN della decisione di Malagò di affidarsi a Maldini come dt della Nazionale e della scelta dell'ex dirigente del Milan di portare con sé in questa avventura Leonardo.

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«Non pensavo sarebbero riusciti a convincerlo. Gli avranno dato delle garanzie di libertà che magari erano chiare ma lui aveva bisogno di avere campo libero tanto da tirare in mezzo chi lo ha aiutato a crescere in quel percorso ed è stato Leonardo. Sono emozionato, non penso che a livello di movimento potessimo trovare due persone di questo tipo. Spero che abbiano la possibilità di muoversi con la libertà richiesta e che ci tirino su perché non si può stare più qui a guardare gli altri giocare i Mondiali», ha commentato Ambrosini.

(Fonte: DAZN)

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