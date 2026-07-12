Massimo Ambrosini ha parlato su DAZN della decisione di Malagò di affidarsi a Maldini come dt della Nazionale e della scelta dell'ex dirigente del Milan di portare con sé in questa avventura Leonardo.
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fcinter1908 ultimora Ambrosini: “Maldini-Leonardo? Non pensavo potessimo trovare due persone così. Spero che…”
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Ambrosini: “Maldini-Leonardo? Non pensavo potessimo trovare due persone così. Spero che…”
Il commento dell'ex calciatore su DAZN rispetto all'annuncio di Malagò di affidare la Nazionale ai due ex giocatori del Milan
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«Non pensavo sarebbero riusciti a convincerlo. Gli avranno dato delle garanzie di libertà che magari erano chiare ma lui aveva bisogno di avere campo libero tanto da tirare in mezzo chi lo ha aiutato a crescere in quel percorso ed è stato Leonardo. Sono emozionato, non penso che a livello di movimento potessimo trovare due persone di questo tipo. Spero che abbiano la possibilità di muoversi con la libertà richiesta e che ci tirino su perché non si può stare più qui a guardare gli altri giocare i Mondiali», ha commentato Ambrosini.
(Fonte: DAZN)
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