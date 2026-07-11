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fcinter1908 ultimora Europeo U19, un po’ di Inter nel trionfo Spagna: battuta la Germania, gloria anche per Zarate
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Europeo U19, un po’ di Inter nel trionfo Spagna: battuta la Germania, gloria anche per Zarate
Il centrocampista nerazzurro è entrato in campo nella ripresa, contribuendo al successo della selezione iberica
La Spagna si aggiudica l'edizione 2026 dell'Europeo U19. Un dominio assoluto, quello della selezione iberica: dopo aver dominato il girone con 3 vittorie su 3, 14 gol segnati e nessuno subìto, i ragazzi del ct Francisco Gallardo hanno battuto 3-0 la Croazia in semifinale e 2-0 la Germania in finale questa sera, grazie alle reti di Lopez nel primo tempo e di Rivas nella ripresa.
Un trionfo dove trova spazio anche Dilan Zarate: il centrocampista dell'Inter, classe 2007 (nato in Colombia ma naturalizzato spagnolo), è entrato nella ripresa della finalissima contro i tedeschi e, più in generale, trovando minutaggio in tutte e 5 le gare disputate dalla Roja.
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