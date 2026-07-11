La Spagna si aggiudica l'edizione 2026 dell'Europeo U19. Un dominio assoluto, quello della selezione iberica: dopo aver dominato il girone con 3 vittorie su 3, 14 gol segnati e nessuno subìto, i ragazzi del ct Francisco Gallardo hanno battuto 3-0 la Croazia in semifinale e 2-0 la Germania in finale questa sera, grazie alle reti di Lopez nel primo tempo e di Rivas nella ripresa.