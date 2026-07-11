Kane o Haaland. Nel quarto di finale tra Inghilterra e Danimarca chi la spunterà? Lo hanno chiesto a DAZN a Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, che ha sottolineato: «Non è facile sono entrambi importanti per le loro Nazionali. Haaland è più da area, Kane gioca per costruire con i compagni, ma son entrambi importanti. Preferirei marcare Haaland ma l'ho visto con il Brasile e ha una forza incredibile. Se cerchi di prenderlo ti sradica, in area è forte e sente la porta come pochi. Se devo scegliere una dico la Norvegia, mi piacerebbe per l'atmosfera che c'è, per la sportività dei norvegesi. Ma l'Inghilterra è una grande squadra. La squadra che oggi la spunta ha serie chance di arrivare in finale».
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Materazzi: “Maldini-Italia? Finalmente uno che sa di calcio e non corre appresso…”
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-Maldini e Leonardo alla guida dell'Italia?
Mi fido molto dei nuovi vertici, hanno scelto finalmente uno che sa di calcio e cercherà di fare il bene dell'Italia, uno che non corre dietro alle poltrone come Maldini. Quindi mi fido di lui.
(Fonte: DAZN)
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