Kane o Haaland. Nel quarto di finale tra Inghilterra e Danimarca chi la spunterà? Lo hanno chiesto a DAZN a Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, che ha sottolineato: «Non è facile sono entrambi importanti per le loro Nazionali. Haaland è più da area, Kane gioca per costruire con i compagni, ma son entrambi importanti. Preferirei marcare Haaland ma l'ho visto con il Brasile e ha una forza incredibile. Se cerchi di prenderlo ti sradica, in area è forte e sente la porta come pochi. Se devo scegliere una dico la Norvegia, mi piacerebbe per l'atmosfera che c'è, per la sportività dei norvegesi. Ma l'Inghilterra è una grande squadra. La squadra che oggi la spunta ha serie chance di arrivare in finale».