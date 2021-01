Maldini: “Compagni aggrediti da Lukaku, Ibrahimovic li ha difesi. Il razzismo non c’entra”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky Sport è ritornato sull’acceso diverbio andato in scena martedì sera tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku: “Quello che mi sento di dire è che l’episodio è stato troppo lungo. Capita di litigare, è da considerare un episodio brutto ma che finisce lì. Come finirà? Vediamo, noi siamo pronti a difendere in qualsiasi maniera il nostro giocatore: se si dovesse tirar in ballo il razzismo non ha niente a che fare con Ibra. Era dispiaciuto, l’ha fatto sapere alla squadra per averli lasciati in 10. Come uomo di personalità credo che abbia difeso i suoi compagni, che sono stati aggrediti da Lukaku senza nessun tipo di motivazione. La questione è durata troppo, l’arbitro ha fischiato per chiudere questa disputa“.