A Numer1, Ivan Zazzaroni è tornato a parlare di Roberto Mancini e della sua nuova esperienza sulla panchina dell'Italia. «Mancini è bravo, non c'è niente da fare, non sento più parlare di 'traditore', non c'è più. Il campo può appianare tante cose, azzerare i giudizi negativi, anche quelli dati post Belgio. Ha fatto sette punti in poche partite e nessuno se lo sarebbe mai immaginato. L'Italia deve fare un percorso di crescita ed è quello che sta facendo, ha giocato una pessima partita con giocatori fulminati e poi ha cambiato le varie formazioni per dimostrare che è un percorso di crescita. Se cerchi un cambiamento e si vogliono rompere degli schemi possono fare anche male», ha detto.

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La rivelazione su Mancini

Poi ha fatto una rivelazione su Mancini e un altro ex allenatore dell'Inter: «Il mondo del calcio è fatto di antipatie e Spalletti non può vedere Mancini, non si amano. E penso che Luciano non smentirebbe nemmeno. È un'uscita di uno che se deve mettere una buona parola nei confronti suoi fa fatica. Ci sta, siamo umani. E Mancini nei confronti del tecnico della Juve? Se ne fotte di tutti. E il vantaggio-svantaggio di Mancini è che sa di essere antipatico e non ha mai fatto nulla per risultare antipatico».

(Fonte: Numer1)