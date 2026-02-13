Ospite di Sky Calcio Unplugged, l'ex giocatore ha speso belle parole per il suo ex compagno di squadra

Gianni Pampinella Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 19:02)

Ospite di Sky Calcio Unplugged, Max Tonetto ha parlato di Luciano Spalletti e Cristian Chivu. I due domani saranno uno contro l'altro. "Spalletti lo conosco, l'ho avuto in più esperienze. Me lo sono ritrovato a Roma a distanza di tanti anni. È un allenatore che è maturato e cresciuto sotto tutti i punti di vista. In carriera di allenatori ne ho avuti tanti, ma il mister è quello che secondo me riesce a trovare il meglio alla rosa che ha a disposizione. Oggi ha la saggezza e la saggezza e la consapevolezza per gestire un gruppo così importante come quello della Juventus".

"Chivu l'ho avuto come compagno di squadra e devo dire che già all'epoca era un compagno diverso rispetto agli altri, ha una personalità molto spiccata, al di là delle qualità del giocatore. Se doveva dire qualcosa in qualche riunione tecnica si alzava, anche se era qualcosa di scomodo, lo diceva senza alcun problema. Quello che deve dire te lo dice direttamente in faccia guardandoti negli occhi. Palesava una grande personalità e sicurezza".

"Ora da allenatore sta trasmettendo alla propria squadra quelli che sono i suoi valori. Secondo me quello che ha fatto nell'Inter in questi mesi non è banale. In campo era uno che si faceva rispettare, ma che non aveva bisogno di utilizzare giochetti, si sentiva veramente forte e lo era, lo dimostrava. Mi ricordo un aneddoto in una riunione in cui diceva "noi se vogliamo vincere, dietro dobbiamo rimanere uno contro uno , non dobbiamo avere paura de nostri avversari perché siamo una squadra che deve vincere". Questo quando lo senti dire da chi ti gioca alle spalle, è un messaggio importante che dai allo spogliatoio".

