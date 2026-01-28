FC Inter 1908
Presente negli studi di studi di Dazn, Riccardo Mancini ha analizzato il momento dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Presente negli studi di studi di Dazn, Riccardo Mancini ha analizzato il momento dell'Inter. Il telecronista è tornato sulla vittoria dei nerazzurri contro il Pisa per spiegare il buon momento della squadra di Chivu. "Ero a commentare Inter-Pisa e non ho visto mai un momento di ansia, trepidazione. Chivu ha fatto una mossa: ha messo Federico Dimarco e gli ha cambiato le carte in tavola e l'ha ribaltata così".

"La cosa da notare di questa squadra è che tecnicamente è la più forte di tutti e gioca stranamente spensierata, sto notando questo. In una fase molto concitata, la spensieratezza la ritrovo anche nelle parole di Chivu. Lui dice una frase "si lavora, si suda e si sogna", è una frase che racchiude molto il momento dell'Inter e come lo sta vivendo"

