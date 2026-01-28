Presente negli studi di studi di Dazn, Riccardo Mancini ha analizzato il momento dell'Inter. Il telecronista è tornato sulla vittoria dei nerazzurri contro il Pisa per spiegare il buon momento della squadra di Chivu. "Ero a commentare Inter-Pisa e non ho visto mai un momento di ansia, trepidazione. Chivu ha fatto una mossa: ha messo Federico Dimarco e gli ha cambiato le carte in tavola e l'ha ribaltata così".
"La cosa da notare di questa squadra è che tecnicamente è la più forte di tutti e gioca stranamente spensierata, sto notando questo. In una fase molto concitata, la spensieratezza la ritrovo anche nelle parole di Chivu. Lui dice una frase "si lavora, si suda e si sogna", è una frase che racchiude molto il momento dell'Inter e come lo sta vivendo"
