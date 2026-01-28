Ospite di SportiumFun, l'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato le parole di Conte dopo quanto dichiarato da Spalletti:
ultimora
Viviano: “Conte caduto in trappola o ha fatto apposta? Ottavo-decimo posto nella scala Mazzarri…”
"Conte caduto nella trappola del giornalista napoletano? O ha fatto apposta per spostare l'attenzione su un periodo di merda della squadra? Se fossero state in maniera negativa le parole di Spalletti , la risposta di Conte mi sarebbe piaciuta. Ma non lo erano, si è fatto spostare a spasso. Fa ridere che abbia detto che lui non si sarebbe permesso, non credo di aver mai visto qualcuno che si permetta di parlare degli altri più di Conte che siano arbitri, allenatori, giocatori...
Una brutta scena che non serviva. Mancano 100 parole, 99 complimenti al Napoli e ha creato tutto sto casino. Secondo me non è uno che fa dietrologia Conte, non va a cercarsi la risposta prima per la stampa. Io sono il primo a giustificare le problematiche del Napoli, ma ottavo decimo posto? ma davvero? Nella scala Mazzarri siamo arrivati a un livello... Lui dice una cosa e la volta dopo l'esatto contrario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA