"Conte caduto nella trappola del giornalista napoletano? O ha fatto apposta per spostare l'attenzione su un periodo di merda della squadra? Se fossero state in maniera negativa le parole di Spalletti , la risposta di Conte mi sarebbe piaciuta. Ma non lo erano, si è fatto spostare a spasso. Fa ridere che abbia detto che lui non si sarebbe permesso, non credo di aver mai visto qualcuno che si permetta di parlare degli altri più di Conte che siano arbitri, allenatori, giocatori...